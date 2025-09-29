Cose da sapere se vuoi cambiare lavoro e riprendere in mano la tua vita
Chi ha detto che a una certa età non si può più cambiare lavoro? O che non valga la pena scommettere su un’idea? Eppure, nella narrazione mediatica e nel ‘buon senso comune’ – esiste ancora una soglia implicita oltre la quale il lavoro si dovrebbe solo “mantenere”, non creare. Intendiamoci, nessun consulente del lavoro o HR manager serio consiglierebbe mai di fare un salto nel vuoto e inseguire un generico “sogno” campato per aria. Ma un conto è il piano di fattibilità che una scelta di questo tipo comporta; un altro è quando ci si ferma prima ancora di una reale valutazione o progettualità. In questo caso non si tratta di prudenza, semmai di pregiudizi che, quando si parla di donne, lavoro e soldi, hanno almeno tre nomi: gender gap, educational gap e ageism. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
In questa notizia si parla di: cose - sapere
Superman sta arrivando: 5 cose da sapere prima di guardare il film
Top 5 cose da sapere prima di comprare criptovalute
Sette cose che dovete sapere di Fabio Fognini che a Wimbledon dice addio al tennis: «Dopo tante sofferenze, è il momento giusto per lasciare»
Cose da sapere su Vagabondo Viaggi Spoiler del finale: sì, a volte sbagliamo anche noi! Viaggi aperti a tutte le età ? Volo sempre incluso Prenotazione gratuita, paghi solo a viaggio confermato Costi trasparenti, nessuna sorpresa nascosta - facebook.com Vai su Facebook
Se vuoi uscire in bici gravel in autunno, ecco 6 cose che dovresti sapere - No, la fine dell’estate non significa smettere di fare gravel in autunno. Secondo msn.com