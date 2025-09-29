cose da sapere se vuoi cambiare lavoro e riprendere in mano la tua vita

Chi ha detto che a una certa età non si può più cambiare lavoro? O che non valga la pena scommettere su un’idea? Eppure, nella narrazione mediatica e nel ‘buon senso comune’ – esiste ancora una soglia implicita oltre la quale il lavoro si dovrebbe solo “mantenere”, non creare. Intendiamoci, nessun consulente del lavoro o HR manager serio consiglierebbe mai di fare un salto nel vuoto e inseguire un generico “sogno” campato per aria. Ma un conto è il piano di fattibilità che una scelta di questo tipo comporta; un altro è quando ci si ferma prima ancora di una reale valutazione o progettualità. In questo caso non si tratta di prudenza, semmai di pregiudizi che, quando si parla di donne, lavoro e soldi, hanno almeno tre nomi: gender gap, educational gap e ageism. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

