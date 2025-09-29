Cosa succedeva nel santuario Garlasco nuove rivelazioni da Massimo Giletti
Il caso di Garlasco torna al centro del dibattito nazionale e lo fa con un nuovo, clamoroso scossone. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto che sconvolse l’Italia intera sembra essere giunto a un punto di svolta che potrebbe rimettere tutto in discussione. L’inchiesta aperta sull’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, è destinata a far discutere a lungo: proprio lui, nel 2017, aveva firmato l’archiviazione delle indagini a carico di Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima. Oggi quell’atto torna sotto la lente e, insieme ad esso, la domanda più inquietante: i genitori di Sempio hanno davvero pagato per garantire la libertà del figlio? >> Garlasco, colpo di scena: nascosta per anni, salta fuori solo ora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco in Tv: nuovo scoop sul Santuario e la rivelazione che stravolgerà (ancora) le indagini. Le ultime news - Stasera gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, che pronostica: “Usciranno cose ben più gravi” ... Scrive libero.it
Garlasco in TV, ore decisive: il testimone arrestato e l’intervista più attesa. Cosa succede - Stasera Massimo Giletti torna al timone della nuova edizione de Lo Stato delle Cose e intervisterà don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario della Bozzola ... Come scrive libero.it