Cosa sono i missili Tomahawk possono davvero cambiare la guerra in Ucraina?

La guerra in Ucraina potrebbe essere a un punto di svolta, con gli Stati Uniti che valutano seriamente la possibilità di fornire a Kiev i potenti missili Tomahawk. Questa mossa, che il vicepresidente J. D. Vance ha confermato essere in discussione, arriva in un momento cruciale del conflitto, ma la Russia ha già tentato di minimizzare l’impatto, definendoli non un’arma magica. Ma quale sarebbe il reale potenziale di questi armamenti sul campo di battaglia? La decisione degli Stati Uniti di considerare l’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina è strettamente legata alla dinamica geopolitica attuale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cosa sono i missili Tomahawk, possono davvero cambiare la guerra in Ucraina?

Missili Tomahawk, cosa sono e perché possono favorire gli attacchi a lungo raggio di Kiev contro Mosca - Donald Trump ha autorizzato l'Ucraina a lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia. Riporta msn.com