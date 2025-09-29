Cosa significa che il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido e cosa cambia nell' indagine su Andrea Sempio

Sta per essere scritto ancora un altro capitolo nelle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco nel 2007. Le tracce di dna trovate sulle sue unghie sarebbero valide e questo significa che potranno essere fatti i confronti con gli altri campioni, incluso quello di. 🔗 Leggi su Today.it

cosa significa dna unghieGarlasco, valido il dna sulle unghie di Chiara Poggi: ecco cosa può succedere - Il genetista Marzio Capra, venerdì, all’uscita dal Tribunale di Pavia ha avrebbe confermato validità e utilizzabilità del dna finora non confrontato con quello di Andrea Sempio ... vanityfair.it scrive

cosa significa dna unghie"Il dna sulle unghie di Chiara è utilizzabile". Via libera al test con Sempio - Le tracce ritrovate sulle unghie della vittima, che inizialmente erano state escluse dall'incidente probatorio, ora saranno comparate con il Dna dell'indagato ... Si legge su msn.com

