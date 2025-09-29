Almeno quattro morti e diversi feriti in una chiesa Mormona a Grand Blanc, in Michigan, a un centinaio di chilometri a nord di Detroit. Anche il presunto killer è stato ucciso dalle forze dell’ordine, nel parcheggio, dopo che si è schiantato con un pickup contro le porte della chiesa, ha imbracciato un fucile d’assalto sparando sulla folla e ha iniziato a dare fuoco all’edificio usando della benzina e, forse, bombe incendiarie fatte in casa. La chiesa è stata in gran parte distrutta dalle fiamme. Il presunto attentatore, Thomas Jacob Sanford, quarantenne di Burton, Michigan, sarebbe un ex marine, diplomato in una scuola superiore nei dintorni, e con esperienza militare in Iraq dal 2007 al 2008. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cosa si sa dell’attentatore che ha sparato in una chiesa mormona in Michigan