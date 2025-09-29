Cosa si può fare con la Carta d’Identità Elettronica?

Tempo di lettura: 5 minuti La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è diventata negli ultimi anni uno degli strumenti centrali per semplificare i rapporti tra cittadini, pubblica amministrazione e servizi digitali. Introdotta per sostituire il vecchio documento cartaceo, oggi non è soltanto un mezzo di riconoscimento valido sul territorio nazionale e in gran parte d’Europa, ma rappresenta anche una chiave di accesso a una vasta gamma di funzioni che rendono più semplice la vita quotidiana. Comprendere fino in fondo le potenzialità della CIE significa non solo conoscerne il valore come documento di identità, ma anche come strumento che apre la strada a nuovi servizi digitali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cosa si può fare con la Carta d’Identità Elettronica?

