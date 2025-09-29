Cosa prevede il Piano Usa per Gaza | ecco i 20 punti per la fine della guerra e il futuro della Palestina
Contestualmente alla conferenza stampa in cui Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno annunciato l’accordo sul Piano di pace Usa per Gaza, la Casa Bianca ha reso noti i 20 punti del documento, il cui titolo completo è “Piano Comprensivo del Presidente Donald Trump per far finire il conflitto a Gaza”. Il primo punto prevede che «Gaza sarà una zona de-radicalizzata e libera dal terrorismo, che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini». Il secondo che «sarà ricostruita a beneficio della popolazione di Gaza, che ha già sofferto fin troppo». Terzo: «Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra finirà immediatamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Cosa prevede il piano USA di 20 punti per la pace a Gaza presentato da Trump alla Casa Bianca - Dopo aver ricevuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il numero uno della Casa Bianca Donald Trump ha presentato il suo piano di pace in 20 punti
I 20 punti del piano Usa per Gaza: «In 72 ore ostaggi liberi, transizione con Trump e Blair» - Entro 72 ore dall'accettazione da parte di Israele, dovrà avvenire la restituzione di tutti gli ostaggi, vivi o deceduti.