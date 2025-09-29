Contestualmente alla conferenza stampa in cui Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno annunciato l’accordo sul Piano di pace Usa per Gaza, la Casa Bianca ha reso noti i 20 punti del documento, il cui titolo completo è “Piano Comprensivo del Presidente Donald Trump per far finire il conflitto a Gaza”. Il primo punto prevede che «Gaza sarà una zona de-radicalizzata e libera dal terrorismo, che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini». Il secondo che «sarà ricostruita a beneficio della popolazione di Gaza, che ha già sofferto fin troppo». Terzo: «Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra finirà immediatamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cosa prevede il Piano Usa per Gaza: ecco i 20 punti per la fine della guerra e il futuro della Palestina