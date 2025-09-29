Cosa prevede il piano USA di 20 punti per la pace a Gaza presentato da Trump alla Casa Bianca

Dopo aver ricevuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il numero uno della Casa Bianca Donald Trump ha presentato il suo piano di pace in 20 punti per Gaza, con l’obiettivo di porre fine al conflitto israelo-palestinese. Prevede la liberazione degli ostaggi entro 72 ore dall’accettazione, la smilitarizzazione della Striscia, il ritiro graduale delle forze israeliane e il divieto di annessione, la creazione di un comitato palestinese temporaneo sotto supervisione internazionale e una zona economica speciale per la ricostruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

