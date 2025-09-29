Cosa prevede il piano di Trump per porre fine alla guerra di Gaza

Donald Trump ha presentato alla Casa Bianca, accanto a Benjamin Netanyahu, un piano in venti punti per fermare la guerra a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti ha posto un ultimatum ad Hamas: o il gruppo terroristico palestinese accetta condizioni che equivalgono alla sua dissoluzione politica e militare, oppure Israele avrà il pieno sostegno americano per annientarlo militarmente. Il piano di pace proposto da Trump prevede un cessate il fuoco immediato, il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani entro settantadue ore e il ritiro graduale delle forze armate israeliane, condizionato però a un processo di smilitarizzazione della Striscia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cosa prevede il piano di Trump per porre fine alla guerra di Gaza

