Cosa è cambiato a 50 anni dal massacro del Circeo e perché in Italia la violenza subita dalle donne è sempre colpa loro

Cosa è cambiato a cinquanta anni dal massacro del Circeo: dalle urla di Colasanti e dal ritrovamento di Lopez ai "ragazzi di ottima famiglia" che le hanno violentate e sequestrate. Dopo mezzo secolo l'Italia è ancora un Paese che incolpa le donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

