Cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione influenzale Pregliasco | Tre sintomi per riconoscerla

La stagione influenzale appena conclusasi in Australia fa presagire un inverno difficile anche in Italia, com rischi soprattutto per i più fragili. A Fanpage.it il virologo Fabrizio Pregliasco spiega perché l'influenza non va sottovalutata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

cosa dobbiamo aspettarci stagioneCosa dobbiamo aspettarci da questa stagione influenzale, Pregliasco: “Tre sintomi per riconoscerla” - La stagione influenzale appena conclusasi in Australia fa presagire un inverno difficile anche in Italia, com rischi soprattutto per i più fragili ... Secondo fanpage.it

cosa dobbiamo aspettarci stagioneInfluenza 2025, sarà un’altra stagione difficile. Pregliasco: “Due varianti di virus immunoevasive” - Il picco atteso intorno a Natale, facilitato da viaggi, baci e abbracci ... Come scrive quotidiano.net

