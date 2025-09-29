Cosa c’è dietro l’ultima zampata di Trump sui farmaci

Ormai il mondo è abituato ai dazi di Donald Trump. A nove mesi dall’insediamento alla Casa Bianca, più o meno tutte le economie del globo hanno imparato a conoscere il metodo Trump, con un orizzonte strategico che può ridursi semplicemente a un obiettivo ristabilire un equilibrio rispetto allo squilibrio, presunto e calcolato in maniera empirica, nella bilancia commerciale del Paese che guida. Dopo l’accordo di inizio agosto con l’Europa, quello ancora prima con il Regno Unito e la stretta sull’India (con tariffe al 50% che hanno irrigidito non poco New Delhi, improvvisamente riavvicinatasi alla Cina), arriva una nuova data da cerchiare con il rosso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa c’è dietro l’ultima zampata di Trump sui farmaci

In questa notizia si parla di: cosa - dietro

L'assalto delle toghe al governo. Cerno: vi spiego cosa c'è dietro | VIDEO

Il bacio tra Michele Morrone e Irina Shayk: cosa c’è dietro

Il sindaco di Valverde preso a pugni dal consigliere: cosa c'è dietro

Cosa c’è dietro la nuova inchiesta per corruzione che vede indagato l’ex procuratore Mario Venditti che all’epoca archiviò le indagini sul coinvolgimento di Andrea Sempio nel delitto di Chiara Poggi? Una guerra tra magistrati come dire qualcuno o una sorta d - X Vai su X

Cosa c’è dietro la nuova inchiesta per corruzione che vede indagato l’ex procuratore Mario Venditti che all’epoca archiviò le indagini sul coinvolgimento di Andrea Sempio nel delitto di Chiara Poggi? Una guerra tra magistrati come dire qualcuno o una sorta d - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sappiamo su Vittorio Vitiello, l’uomo accusato di essere dietro a Phica: i dubbi sul ruolo - Le indagini sul caso Phica sono appena iniziate, ma c’è già un nome: Vittorio Vitiello sarebbe l’uomo (o almeno uno degli uomini) dietro al forum dove per vent’anni sono state pubblicate le foto di ... Scrive fanpage.it