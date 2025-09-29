Cortona | muore investito insieme al cane Automobilista in fuga

Incidente mortale nella serata di oggi, 29 settembre 2025, a Terontola, nel comune di Cortona. A perdere la vita un uomo di 55 anni anni insieme al suo cane, entrambi sono stati investiti da un'auto, all'altezza dell'incrocio di via Fosse Ardeatine, in prossimità della sr 71 Umbro Casentinese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cortona: muore investito insieme al cane. Automobilista in fuga

