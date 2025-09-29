Corso patente al via anche quest’anno

Arezzo, 29 settembre 2025 – Anche quest’ann o la Polizia locale e il Centro provinciale per l’insegnamento degli adulti (CPIA) propongono il Corso patente di 14 ore, aperto alla cittadinanza e in particolare ai cittadini extracomunitari con almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana. Ogni lezione, tenuta da agenti, avrà l’intento di far acquisire le principali norme di comportamento previste dal Codice della strada e la relativa segnaletica, preparando così gli allievi alla prova quiz finalizzata al conseguimento della patente di guida. Le lezioni inizieranno giovedì 8 ottobre e si terranno dalle 16:00 alle 18:00 in via XXV Aprile 38 nella sede dell’Istituto Buonarroti-Fossombroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

