Corso patente al via anche quest’anno
Arezzo, 29 settembre 2025 – Anche quest’ann o la Polizia locale e il Centro provinciale per l’insegnamento degli adulti (CPIA) propongono il Corso patente di 14 ore, aperto alla cittadinanza e in particolare ai cittadini extracomunitari con almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana. Ogni lezione, tenuta da agenti, avrà l’intento di far acquisire le principali norme di comportamento previste dal Codice della strada e la relativa segnaletica, preparando così gli allievi alla prova quiz finalizzata al conseguimento della patente di guida. Le lezioni inizieranno giovedì 8 ottobre e si terranno dalle 16:00 alle 18:00 in via XXV Aprile 38 nella sede dell’Istituto Buonarroti-Fossombroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corso - patente
ESAME PATENTE ADDIO: se paghi il corso ti danno subito il documento I Basta quiz, basta domande, da LUGLIO cambia tutto e guidi subito
Etra cerca autisti raccolta rifiuti e offre il corso per conseguire la patente C
Patente nautica ai Vigili del fuoco: il corso a Termoli - facebook.com Vai su Facebook
Corso patente al via anche quest’anno - Aperto alla cittadinanza e in particolare ai cittadini extracomunitari con almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana ... Scrive lanazione.it