Corso gratuito per autisti di bus opportunità di lavoro a tempo indeterminato | ecco dove e quando
Un corso per assumere a breve autisti di bus a tempo indeterminato anche a Messina nasce da un'idea del Consorzio nazionale Elis. Dai dati degli studi del settore, in Italia mancano circa 10.000 autisti di mezzi pubblici e la carenza colpisce tutta l’Europa, trasformando una criticità in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: corso - gratuito
'Comunicazione in ambito sanitario': online il nuovo corso gratuito dell’Università di Pisa
Corso gratuito per Addetto alla Segreteria
Vuoi lavorare nel mondo del vino? Con il corso gratuito Wine Marketing Manager unisci passione, comunicazione e competenze tecniche per promuovere il vino in Italia e all’estero. 1080 ore di corso + 720 ore di stage Diploma EQF V livello Esperienze - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, cercansi autisti Tper: un nuovo corso gratuito - Cercansi autisti di bus: al via, da gennaio 2025, un nuovo corso gratuito per entrare in Tper. Da ilrestodelcarlino.it
Mancano conducenti per i pullman turistici, parte un corso gratuito per diventare autisti - Genova – La totale carenza di autisti per bus turistici, figura richiestissima dalla imprese genovesi del settore, ha portato Cna Genova - Lo riporta ilsecoloxix.it