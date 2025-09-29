Corsa americana al cielo | l’F-47 Ngad vola un anno prima del previsto

La scorsa settimana il numero uno dell’aviazione statunitense, il segretario Gary A. Ashworth, aveva dichiarato che il nuovo sistema d’arma di sesta generazione, ovvero il caccia F-47 del programma Ngad (Next Generation Air Dominance), dovrebbe effettuare il suo primo volo anticipando di un anno i tempi inizialmente previsti. E durante il suo discorso di apertura alla Conferenza “Air, Space and Cyber”, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale David Alvin, aveva dichiarato: “Dobbiamo procedere rapidamente, siamo quasi al 2026 e il team di progetto è impegnato a far volare il primo prototipo nel 2028 anziché nel 2029”. 🔗 Leggi su Panorama.it

