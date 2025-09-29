Corruzione gli arrestati di Palermo confermano le ammissioni al gip

Il gip del tribunale di Palermo Giuseppina Zampino si è riservata la decisione sulla richiesta di convalida del fermo e di emettere misure cautelari nei confronti di Mario Lupo e Franco Cerrito, i due indagati colti in flagranza durante il passaggio di una mazzetta nel parcheggio dell’Azienda provinciale 6 di Palermo. Nell’udienza di oggi i due hanno confermato davanti al giudice le ammissioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me