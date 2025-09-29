Corruzione gli arrestati di Palermo confermano le ammissioni al gip
Il gip del tribunale di Palermo Giuseppina Zampino si è riservata la decisione sulla richiesta di convalida del fermo e di emettere misure cautelari nei confronti di Mario Lupo e Franco Cerrito, i due indagati colti in flagranza durante il passaggio di una mazzetta nel parcheggio dell’Azienda provinciale 6 di Palermo. Nell’udienza di oggi i due hanno confermato davanti al giudice le ammissioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: corruzione - arrestati
Corruzione sui rifiuti a Caserta, il gip e la versione degli arrestati: “Era concordata, frutto avvelenato della riforma Nordio”
Corruzione all'Asp: arrestati commercialista e dirigente #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione, arrestati il dirigente dell’Asp Francesco Cerrito e il commercialista Mario Lupo - X Vai su X
Corruzione, gli arrestati di Palermo confermano le ammissioni al gip - Il gip del tribunale di Palermo Giuseppina Zampino si è riservata la decisione sulla richiesta di convalida del fermo e di emettere misure cautelari nei ... Scrive msn.com
Corruzione Asp: ammissioni arrestati Palermo, oggi udienza convalida - L'udienza di convalida degli arresti per corruzione Asp di Palermo si terrà stamattina presso il carcere Pagliarelli. Riporta meridionews.it