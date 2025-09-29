Corruzione e favoritismi nelle Asl campane | anche Borrelli porta il caso in Procura

La sanità campana puzza. Non di medicina, non di cure, ma di concorsi truccati e incarichi venduti come merce. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha portato alla Procura di Napoli un esposto sul concorso per 1.274 posti di Operatore Socio-Sanitario nelle Asl Napoli 1 e Salerno. Il concorso era. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Presunti favoritismi nei concorsi all'Asl di Salerno, indagato per corruzione il presidente della Commissione regionale Sanità in Campania, il consigliere irpino Enzo Alaia. Con lui altre 5 persone coinvolte. Aperti fascicoli dalla Procura di Salerno

