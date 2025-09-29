Corriere dello Sport | De Bruyne e il rigore da mille speranze

"> Un rigore trasformato con freddezza e la volontà di accendere una serata complicata. Kevin De Bruyne, 34 anni, ha provato a guidare il Napoli in una delle notti più difficili della stagione, come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport. Il belga si è abbassato spesso per aiutare Lobotka, ha cercato linee di passaggio e soluzioni rapide per una squadra sotto di due gol già nel primo tempo, pagando a caro prezzo ingenuità difensive e disattenzioni. La sfida con Modric L’articolo di Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport sottolinea il duello nella notte di San Siro tra due veterani del calcio europeo: De Bruyne e Modric. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

