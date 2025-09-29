Corre in bici per sfuggire ai controlli | arrestato con cocaina
Pescara - In zona Portanuova, la Polizia di Stato ferma un giovane con dosi di cocaina nascoste in una busta di caramelle e oltre 200 euro in contanti. Un normale controllo del territorio si è trasformato in un nuovo colpo allo spaccio di droga. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:40, una pattuglia delle Volanti ha notato in zona Portanuova un ragazzo che, in sella a una bicicletta, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi in fretta. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a fermarlo per un controllo. Durante le verifiche, il giovane ha mostrato evidenti segni di agitazione, inducendo gli agenti ad approfondire la perquisizione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: corre - bici
Avellino, corre in bici a 60 km/h sul corso e posta i video su TikTok
Scooter e bici truccati, l’illegalità corre online e in strada
Che fine ha fatto Simon Pellaud? E' in Cina, al team Li Ning Star, ma si dedica prevalentemente al gravel. Corre, vince e dà indicazioni alla squadra, facendo le sue prime esperienze da direttore sportivo. Anche se il cinese resta lingua ostica... https://bici.pro/n - facebook.com Vai su Facebook