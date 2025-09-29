Corre in bici per sfuggire ai controlli | arrestato con cocaina

29 set 2025

Un giovane è stato arrestato a Pescara, in zona Portanuova, dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato mentre correva in bicicletta. Durante il controllo, sono state trovate dosi di cocaina nascoste in una busta di caramelle e oltre 200 euro in contanti. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Pescara - In zona Portanuova, la Polizia di Stato ferma un giovane con dosi di cocaina nascoste in una busta di caramelle e oltre 200 euro in contanti. Un normale controllo del territorio si è trasformato in un nuovo colpo allo spaccio di droga. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:40, una pattuglia delle Volanti ha notato in zona Portanuova un ragazzo che, in sella a una bicicletta, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi in fretta. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a fermarlo per un controllo. Durante le verifiche, il giovane ha mostrato evidenti segni di agitazione, inducendo gli agenti ad approfondire la perquisizione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

