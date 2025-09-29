Cordoglio della Regione per la scomparsa di Andrea Rauch

Arezzo, 29 settembre 2025 – La Regione Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Rauch, designer e illustratore di fama internazionale. Figura di rilievo della cultura visiva italiana, Rauch ha collaborato con importanti istituzioni nazionali e internazionali, e rappresenta una stagione significativa della storia della Regione Toscan a: tra gli anni Settanta e Novanta, Rauch fu infatti tra i protagonisti della realizzazione dei manifesti murali commissionati dalla Regione in occasione delle ricorrenze civili del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

