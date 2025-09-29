Corbo | Due talenti trascurati da Conte Ecco chi sono

Secondo Antonio Corbo, due talenti del Napoli meriterebbero più spazio. Secondo il giornalista de “La Repubblica”, infatti, i due calciatori in questione stanno avendo meno spazio di quanto meriterebbero Due talenti da mandare in campo? Inserimento graduale o semplicemente altre preferenze tattiche? Quelli di David Neres e Noa Lang sono, indubbiamente, i talenti più cristallini . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it