Corazzi su Modric | La sfida con De Bruyne è impietosa

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Napoli è stata anche Modric contro De Bruyne. Secondo Emanuele Corazzi, direttore editoriale di 'Cronache di Spogliatoio', la sfida è stata stravinta dal campione croato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

corazzi su modric la sfida con de bruyne 232 impietosa

© Pianetamilan.it - Corazzi su Modric: “La sfida con De Bruyne è impietosa”

In questa notizia si parla di: corazzi - modric

Corazzi: “Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo”

corazzi modric sfida deCorazzi: "Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo" - Emanuele Corazzi, nel suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del Milan elogiando la presenza di Luka Modric: "Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi ... Si legge su milannews.it

Modric sfida De Bruyne: Milan Napoli è anche... - Modric, faro del Milan di Massimiliano Allegri, sfiderà De Bruyne domenica sera a San Siro: confronto fra i gemelli diversi della Serie A Domenica a San Siro non si affronteranno solo il Milan di Mass ... Lo riporta milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Corazzi Modric Sfida De