Luka Modric ha confezionato l'ennesima prestazione di altissimo livello con il Milan. Il commento del giornalista Emanuele Corazzi, direttore di 'Cronache di Spogliatoio', all'interno del suo editoriale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Corazzi: “Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo”

Corazzi: "Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo" - Emanuele Corazzi, nel suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del Milan elogiando la presenza di Luka Modric: "Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi ... Come scrive milannews.it

De Grandis: "Il Milan quest'anno ha qualcosa che l'anno scorso non aveva: un regista" - Nel corso della puntata di domenica sera del Club di Sky Sport 24, il giornalista e opinionista Stefano De Grandis ha commentato il momento del Milan, nel weekend in ... Riporta milannews.it