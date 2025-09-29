Coral Blaze Pack Juventus | l’Adidas lancia la nuova collezione di scarpe che rispecchia l’ambizione bianconera Info utili dettagli e come acquistarla
Coral Blaze Pack Juventus: l’Adidas ha ufficialmente lanciato la nuova collezione di scarpe. Info utili, dettagli e come acquistarla. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato che Adidas ha lanciato la nuova collezione di scarpe da calcio Coral Blaze Pack. Svelati tutti i dettagli in questo comunicato. COMUNICATO – «Colori audaci. Energia fresca. Innovazione pensata per il campo. L’ adidas Coral Blaze Pack è arrivato ed è pronto per Juventus. Mentre la nuova stagione di Serie A ha preso il via, adidas presenta il Coral Blaze Pack, una vivace collezione di scarpe da calcio progettata per portare velocità, controllo e sicurezza in ogni partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
