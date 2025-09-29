Coral Blaze Pack Juventus | l’Adidas lancia la nuova collezione di scarpe che rispecchia l’ambizione bianconera Info utili dettagli e come acquistarla

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coral Blaze Pack Juventus: l’Adidas ha ufficialmente lanciato la nuova collezione di scarpe. Info utili, dettagli e come acquistarla. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato che Adidas ha lanciato la nuova collezione di scarpe da calcio Coral Blaze Pack. Svelati tutti i dettagli in questo comunicato. COMUNICATO – «Colori audaci. Energia fresca. Innovazione pensata per il campo. L’ adidas Coral Blaze Pack  è arrivato ed è pronto per  Juventus. Mentre la nuova stagione di Serie A ha preso il via,  adidas  presenta il Coral Blaze Pack, una vivace collezione di scarpe da calcio progettata per portare velocità, controllo e sicurezza in ogni partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

coral blaze pack juventus l8217adidas lancia la nuova collezione di scarpe che rispecchia l8217ambizione bianconera info utili dettagli e come acquistarla

© Juventusnews24.com - Coral Blaze Pack Juventus: l’Adidas lancia la nuova collezione di scarpe che rispecchia l’ambizione bianconera. Info utili, dettagli e come acquistarla

In questa notizia si parla di: coral - blaze

coral blaze pack juventusJuventus, arriva l’Adidas Coral Blaze Pack: il comunicato - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che in collaborazione con Adidas è pronto il Coral Blaze Pack: "Colori audaci. tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Coral Blaze Pack Juventus