P ratici e veloci, i mascara per i capelli bianchi funzionano per il ritocco della ricrescita tra una colorazione e l’altra, ma vanno usati con sapienza. Mascherano efficacemente la ricrescita, è vero, ma solo se l’applicazione viene eseguita con precisione, seguendo pochi e semplici passaggi e se i capelli bianchi non sono numerosi. Letizia di Spagna mostra la ricrescita di capelli grigi con orgoglio X Leggi anche › Ombretti “cancella ricrescita” per capelli: funzionano davvero? Mascara per capelli bianchi: funziona per il ritocco della ricrescita?. La texture del mascara specifico per coprire la ricrescita si presenta come un fluido formulato principalmente con pigmenti colorati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Copre la ricrescita visibile tra una tinta e l'altra ma va usato con attenzione. Tutto sul mascara per ritocco dei capelli bianchi