Coppia parcheggia a Torino rapinatore sale in auto e se ne va con a bordo il proprietario del mezzo

Notizie.virgilio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino una coppia è stata rapinata in auto da un 31enne armato di coltello. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo una breve fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

coppia parcheggia a torino rapinatore sale in auto e se ne va con a bordo il proprietario del mezzo

© Notizie.virgilio.it - Coppia parcheggia a Torino, rapinatore sale in auto e se ne va con a bordo il proprietario del mezzo

In questa notizia si parla di: coppia - parcheggia

coppia parcheggia torino rapinatoreCoppia parcheggia a Torino, rapinatore sale in auto e se ne va con a bordo il proprietario del mezzo - A Torino una coppia è stata rapinata in auto da un 31enne armato di coltello. Si legge su virgilio.it

coppia parcheggia torino rapinatoreMinacciano due fidanzati con un taglierino e li rincorrono in strada: arrestati per rapina a Torino - Sono uno ai domiciliari e uno in carcere i due presunti rapinatori arrestati dalla polizia nei giorni scorsi, a Torino. Segnala torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Coppia Parcheggia Torino Rapinatore