Coppia litiga in strada padre e figlio intervengono e finiscono centrati dai proiettili

Intervengono per separare marito e moglie che litigano ferocemente e si ritrovano colpiti da alcuni proiettili. Succede a Pozzuoli (Napoli) dove padre e figlio sono rimasti feriti. Sparatoria in strada: padre e figlio feriti. Tutto è accaduto nella serata di domenica 28 settembre in via.

