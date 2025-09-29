Coppia litiga in strada padre e figlio intervengono e finiscono centrati dai proiettili
Intervengono per separare marito e moglie che litigano ferocemente e si ritrovano colpiti da alcuni proiettili. Succede a Pozzuoli (Napoli) dove padre e figlio sono rimasti feriti.undefinedSparatoria in strada: padre e figlio feritiTutto è accaduto nella serata di domenica 28 settembre in via. 🔗 Leggi su Today.it
