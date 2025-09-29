Copparo e Portuense avanti a braccetto

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza vittoria consecutiva del Copparo, arrivata sul difficile campo di Fusigano, consente al Copparo 2015 di rimanere in testa alla classifica. A lanciare i ferraresi ci pensa ancora una volta Granado, che segna la quarta rete personale in campionato. Nemmeno dieci minuti per la rete di Granado, bravo a sfruttare un rimpallo in area successivo alla punizione di Borges: pallone insaccato alle spalle del portiere romagnolo con una bella girata. I ferraresi spingono sull’acceleratore con Fornasier che serve un perfetto cross a Borges: colpo di testa parato da Yabre. I padroni di casa rispondono con Bangoura: conclusione dal limite bloccata a terra da Bianconi A inizio ripresa, il Fusignano si presenta per ben due volte in area ferrarese: prima colpo di testa deviato in corner di Zaccarino e poi conclusione di Hdada alta sopra la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

copparo e portuense avanti a braccetto

© Sport.quotidiano.net - Copparo e Portuense avanti a braccetto

In questa notizia si parla di: copparo - portuense

Prima Categoria: espulso Laurenti nel finale, doppietta di Granado. Copparo, 3 punti d’oro. Ok anche la Portuense

Prima categoria. Sorridono Copparo e Portuense in casa. Brutti scivoloni per Codigorese e Quartesana

Copparo e Portuense, è già duello in vetta. Il Ponte insegue, passo falso Codigorese

Cerca Video su questo argomento: Copparo Portuense Avanti Braccetto