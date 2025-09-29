Coppa Italia C Riccione e Celtic Bohys impattano 1-1 al Calbi

Un pareggio, un gol per parte e tanto entusiasmo allo stadio Calbi di Cattolica: Riccione Women e Original Celtic Bohys chiudono la loro seconda sfida di Coppa Italia Serie C sull’1-1, rimandando i verdetti finali del Girone B. Un pomeriggio di festa al Calbi La partita andata in scena domenica 28 settembre sul prato del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

coppa italia c riccioneCalcio femminile, Coppa Italia di serie C: Riccione Women pareggia con l'Original Celtic Bohys - Riccione Women pareggia la seconda partita della Coppa Italia Serie C Girone B con l'Original Celtic Bohys. Scrive riminitoday.it

Coppa Italia: Riccione Women-Original Celtic Bhoys 1-1 - Sul campo 2 dello stadio "Calbi" di Cattolica la Riccione Women gioca la seconda partita della Coppa Italia di Serie C girone 8. Secondo newsrimini.it

