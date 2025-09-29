Coppa Cobram la rievocazione si conclude con un finale degno dei film di Fantozzi

Non è certo questo il finale che gli appassionati dei film di Fantozzi impegnati nella rievocazione della celeberrima Coppa Cobram si aspettavano di vivere, ma tutto sommato l'atto conclusivo di un evento che in realtà non è mai neppure partito potrebbe in un certo senso rientrare nella casistica delle vicende grottesche che hanno reso immortale il ragioniere più sfortunato e amato d'Italia. Dopo il grande successo registrato nelle tre edizioni svolte a Firenze, si era pensato di organizzare anche nella Capitale la "Prima Coppa Cobram", con l'obiettivo, si legge sul portale online creato appositamente, di "celebrare i 50 anni dell'uscita nei cinema del primo film della saga". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Coppa Cobram, la rievocazione si conclude con un finale degno dei film di Fantozzi

