Hanno aperto a Sydney, in Australia, i battenti della 76esima edizione dell’International astronautical congress (Iac), l’appuntamento che da decenni funge da termometro per lo stato dell’arte del settore spaziale globale. Con oltre 90 Paesi rappresentati, migliaia di paper presentati e circa 200 sessioni tecniche, l’evento conferma quanto la cooperazione internazionale e la sostenibilità rimangano criteri centrali nella definizione delle priorità spaziali globali. L’Italia si presenta con una delegazione guidata dal presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Teodoro Valente, e con uno stand che copre tutte le linee di attività dell’Agenzia, dai lanciatori all’esplorazione dell’universo, fino alle tecnologie per telecomunicazioni e l’osservazione della Terra. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cooperazione, sostenibilità e resilienza nello spazio. Al via lo Iac 76