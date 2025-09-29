Controlli straordinari in piazza Santa Caterina il plauso di Masci ai carabinieri
Plauso del sindaco Carlo Masci ai carabinieri per i controlli straordinari in piazza Santa Caterina e nelle aree limitrofe. L'operazione, mirata alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, è arriva dopo le sollecitazioni dei cittadini e le segnalazioni raccolte dal Comune.
In questa notizia si parla di: controlli - straordinari
