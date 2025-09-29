Mentre la Global Sumid Flotilla naviga spedita verso le acque israeliane, navigando comunque ancora in acque interazionali, una spedizione simile ma opposta è pronta a muoversi da Israele, con l'intento dichiarato di manifestare contro la detenzione degli ostaggi. I tempi delle "crociate" sono volutamente diversi e non coincidono, perché la flotilla di Gaza dovrebbe entrare in "zona rossa" entro mercoledì mentre la flotilla di Israele si radunerà venerdì per prendere il mare sabato. La contro-flotilla si radunerà alle 11,30 di venerdì in formazione dietro la " Nave degli Ostaggi ", di fronte all'Ambasciata Usa a sud del porto turistico di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Contro-flotilla a Tel Aviv: la "Nave degli Ostaggi" sfida la Global Sumud Flotilla