Contributi economici per gli edifici di culto edifici religiosi centri civici educativi | il bando

Arezzonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore di edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi del Comune di Arezzo.Possono presentare domanda a partire da martedì 30 settembre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

