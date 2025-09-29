Contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria l’avviso pubblico scade il 31 ottobre

Arezzo, 29 settembre 2025 –  Contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi L’avviso pubblico scade il 31 ottobre Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore di edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi del Comune di Arezzo. Possono presentare domanda a partire da martedì 30 settembre tutti i soggetti elencati nell’avviso iscritti in appositi albi. La scadenza per le domande è fissata per l’ultimo giorno di ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

