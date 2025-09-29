Contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria l’avviso pubblico scade il 31 ottobre
Arezzo, 29 settembre 2025 – Contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi L’avviso pubblico scade il 31 ottobre Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore di edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi del Comune di Arezzo. Possono presentare domanda a partire da martedì 30 settembre tutti i soggetti elencati nell’avviso iscritti in appositi albi. La scadenza per le domande è fissata per l’ultimo giorno di ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: contributi - economici
AVVISO- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI DI PROPRIETÀ Erogazione di un contributo in favore dei cittadini residenti sul territorio comunale di Latiano per la sterilizzazione dei cani di loro proprietà tenuti sullo - facebook.com Vai su Facebook
Contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, l’avviso pubblico scade il 31 ottobre - Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore di edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, ... Scrive lanazione.it
Contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi - Arezzo, 16 settembre 2024 – Contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi ... Riporta lanazione.it