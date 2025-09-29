Contratti non rinnovati chiude storica cooperativa | 50 lavoratori a rischio

È ufficiale, e purtroppo definitivo: la cooperativa sociale onlus Il Melograno di Brescia, fondata nel 1985 all'interno del Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, chiuderà il 31 ottobre prossimo. Sono almeno 50 i dipendenti che fanno riferimento alla coop bresciana e per i quali si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it