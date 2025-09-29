Conto alla rovescia per la sagra di Noale | venerdì debutta la Festa dell' Anatra
Con una sfilata delle stelle del pattinaggio a rotelle, prenderà il via venerdì a Noale la rinnovata sagra del Rosario, ribattezzata da quest'anno Festa dell’Anatra. I campioni di ieri e di oggi della società sportiva, con oltre 50 anni di attività, saranno in piazza XX Settembre a partire dalle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: conto - rovescia
Cibo, musica e aggregazione: conto alla rovescia per la Festa dell'anguilla
Notte bianca a Lucca, conto alla rovescia. Il 30 agosto musei e torri aperte e la magia dei droni
Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora
? Il conto alla rovescia è appena ripartito: - 7 al prossimo Sabato 4 ottobre tocca alla musica live de PRENOTA IL TUO TAVOLO #marinadelnettuno - facebook.com Vai su Facebook
CONTO ALLA ROVESCIA PER IL PRIMO GS WTTC IN ITALIA: APPUNTAMENTO A ROMA DAL 28 AL 30 SETTEMBRE Santanchè riunisce a Roma il mondo del turismo: “Evento che evidenzia centralità Italia e promuove settore come strumento di pace” Scop - X Vai su X
Conto alla rovescia per la cinquantatreesima edizione della Sagra della Nana di Montagnano - La tradizionale festa di fine estate è in programma da giovedì 18 a domenica 21 settembre e da giovedì 25 a domenica 28 settembre Arezzo, 21 agosto 2025 – Conto alla rovescia per la cinquantatreesima ... Riporta lanazione.it
Conto alla rovescia a Isola della Scala: da venerdì torna la grande Fiera del Riso - Dal 19 settembre al 12 ottobre Isola della Scala torna capitale del risotto con la 57ª edizione della Fiera del Riso. Da giornaleadige.it