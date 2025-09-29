Continassa Juve | Conceicao torna in gruppo differenziato per Bremer e Thuram Le ultime verso il Villarreal
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La buonissima notizia per Tudor è il rientro in gruppo di Conceicao, che è recuperato e torna così a disposizione per il Villarreal. Differenziato per Bremer e Thuram, per cui sarà decisiva la rifinitura di domani per valutarli in vista del match di Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: continassa - juve
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Juventus, dalla Continassa: le ultime su Bremer e Thuram e il piano per Conceicao - facebook.com Vai su Facebook
Continassa: #Conceicao ha svolto un programma di lavoro differenziato per gestione dei carichi. #Juventus - X Vai su X
Conceicao Juventus, ottimi segnali dalla Continassa: è atteso di nuovo in gruppo, tutti gli aggiornamenti verso il Villarreal - Conceicao Juventus: il portoghese ha lavorato a parte anche ieri per un fastidio muscolare, ma è atteso oggi in gruppo con la Vecchia Signora Buone notizie dal fronte infortunati per la Juventus di Ig ... juventusnews24.com scrive
Juve, infortunio Conceicao: è ufficiale, quando rientra - L'infortunio di Conceicao continua a tenere banco in casa Juventus. Lo riporta calciotoday.it