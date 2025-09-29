Continassa Juve | Conceicao torna in gruppo differenziato per Bremer e Thuram Le ultime verso il Villarreal

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La buonissima notizia per Tudor è il rientro in gruppo di Conceicao, che è recuperato e torna così a disposizione per il Villarreal. Differenziato per Bremer e Thuram, per cui sarà decisiva la rifinitura di domani per valutarli in vista del match di Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

