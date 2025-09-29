Il Corriere della Sera, con Alessandro Bocci, scrive di Milan-Napoli 2-1. Il Napoli perde la prima partita dopo sette mesi e non deve farne un dramma, ma Conte torna a casa con molti cattivi pensieri. Non è la solita squadra, ballerina in difesa e inconcludente in attacco. Le stelle stanno a guardare, a cominciare da De Bruyne, che se la prende pure per la sostituzione, ma steccano anche Mctominay, Anguissa, pallide controfigure dei giocatori rabbiosi e determinanti che siamo abituati a vedere ogni week end. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte torna a casa con molti cattivi pensieri. Il suo Napoli più confusionario (dopo Verona) – Corsera