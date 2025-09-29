Conte su De Bruyne e la sconfitta contro il Milan | Mi auguro fosse contrariato per il risultato Per il resto…

Conte commenta il disappunto di De Bruyne e la sconfitta con il Milan a San Siro: «Siamo sulla strada giusta». Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan a San Siro, commentando vari aspetti della gara e la reazione di Kevin De Bruyne, che ha esternato chiaramente la sua rabbia al momento della sostituzione. « De Bruyne? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato», ha dichiarato Conte. «Se lo fosse stato per altro, ha preso la persona sbagliata». Un’affermazione che fa capire come il tecnico sia pronto a difendere il suo centrocampista, pur riconoscendo che l’atteggiamento del belga potrebbe essere stato fuori luogo, ma solo in caso di motivi legati a questioni personali. 🔗 Leggi su Internews24.com

