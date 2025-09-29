Conte si infuria con De Bruyne | cosa è successo in Milan-Napoli

Il Napoli torna dalla sconfitta di San Siro contro il Milan con un caso da risolvere, quello tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte. Il centrocampista belga, al terzo gol consecutivo in trasferta, non riesce a nascondere la propria insofferenza dopo essere stato sostituito. Una mossa sorprendente, quella di Conte, che quando l'inerzia si sposta tutta a favore degli azzurri, sceglie di rinunciare al suo calciatore di maggiore talento e personalità per far entrare Elmas. La reazione del campione ex City è chiarissima. McTominay e Hojlund (gli altri due sostituiti) danno la mano al tecnico, lui no. Anzi, non passati inosservati il labiale e il gesto fatto in quel frangente: abbandona il terreno di gioco borbottando qualcosa e gesticolando in maniera evidente, palesando contrarietà perché costretto ancora una volta a uscire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte si infuria con De Bruyne: cosa è successo in Milan-Napoli

In questa notizia si parla di: conte - infuria

Tajani s’infuria con Conte: “Il M5S non può continuare a fomentare l’odio”. Ma Giuseppi difende goffamente la Maiorino

Conte in conferenza: "De Bruyne infuriato? Spero per il risultato, sennò ha trovato la persona sbagliata" #conte #DeBruyne #MilanNapoli #news #SerieA - X Vai su X

Finisce il primo tempo al Maradona con il Napoli in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Billy Gilmour, alla prima firma in azzurro. In pieno recupero, l’egoismo di Hojlund che non serve De Bruyne (o Scott) in contropiede farà infuriare certamente Conte negli spog - facebook.com Vai su Facebook

Conte si infuria con De Bruyne: cosa è successo in Milan-Napoli - Le parole del tecnico a fine partita: "Mi auguro fosse contrariato per il risultato perché se era contrariato ... Da ilgiornale.it

Retroscena Conte e De Bruyne: perché il belga non ha preso bene il cambio a San Siro - Reazione scomposta dell'ex centrocampista del Manchester City al momento della sostituzione in Milan- Si legge su msn.com