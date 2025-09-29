conte potrebbe concedere a de bruyne un turno di riposo e valutare neres titolare sportmediaset

Nella sconfitta del Napoli contro il Milan, Kevin De Bruyne non ha gradito il cambio da parte del tecnico Antonio Conte; l’allenatore ha tenuto a ribadire nel post-gara che non tollera vengano messe in discussione le sue scelte, proprio come accadde con Lautaro Martinez quando allenava l’Inter. Ora, cosa succederà con il centrocampista belga? Conte potrebbe valutare altre scelte tattiche e concedere riposo a De Bruyne. Sportmediaset scrive: Che l’interlocutore per sfoghi di quel tipo sia quello sbagliato è lapalissiano e a chiarirlo è proprio la storia di Antonio Conte. Per informazioni chiedere a Lautaro Martinez, apostrofato in malo modo dal tecnico allora all’Inter proprio dopo un gesto di evidente stizza susseguito a una sostituzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

