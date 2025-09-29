Conte ha le sue colpe | l’attacco dopo la sconfitta a San Siro inchioda l’allenatore del Napoli

Il Milan ferma la corsa del Napoli vincendo per 2-1 il big match: arrivano critiche per mister Antonio Conte all’indomani della sfida di San Siro Dopo il triplice fischio del big match di San Siro tra Milan e Napoli, per gli uomini di Antonio Conte arriva un verdetto amaro. È addio alla testa solitaria della classifica di Serie A. Gli azzurri cadono alla scala del calcio, con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Non basta il gol di Kevin De Bruyne dal dischetto nella ripresa, che per qualche istante aveva riacceso le speranze dei partenopei nella seconda frazione di gioco. Prima sconfitta per i Campioni d’Italia in carica in Serie A, dunque, figlia di problemi in difesa viste le numerose assenze, ma anche di alcune scelte tattiche di mister Conte secondo alcuni addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Conte ha le sue colpe”: l’attacco dopo la sconfitta a San Siro inchioda l’allenatore del Napoli

In questa notizia si parla di: conte - colpe

Dazi all’Ue, Conte apostrofa Meloni: “E’ sparita” e Magi le addossa le colpe

Pagelle - Contro la gogna per Conte, in difesa di De Bruyne e McTominay. Quanto ci manca Lukakone nostro Sconfitta immeritata a San Siro. Hojlund non tiene un pallone che sia uno. Il profeta David (Neres) è tornato. De Bruyne nervi saldissimi sul rigore. Le - facebook.com Vai su Facebook

Milan senza coppe favorito per lo Scudetto come il Napoli lo scorso anno? Antonio Conte non ci sta "Discorso folle...": sentite cosa risponde in conferenza #conferenzaconte #milannapoli #sscnapoli #calcionapoli SSC NAPOLI - X Vai su X

Gazzetta critica Conte - Ha le sue colpe, due scelte sono state sbagliate. La sconfitta può aiutarlo - Questo è il concetto espresso questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che punta però il dito contro Antonio Conte reo di aver s ... Si legge su msn.com

Conte ammette: “Il Napoli subisce troppi gol”, ma difende le sue scelte dopo il ko con il Milan - Il Napoli di Antonio Conte esce sconfitto a San Siro contro il Milan per 2- Segnala stadiosport.it