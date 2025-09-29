Conte difficilmente digerirà la batosta contro Allegri inspiegabile il cambio di De Bruyne Damascelli
Tony Damascelli sul Giornale fa il punto sulla giornata di campionato. Gasperini e Allegri rovinano la nottata di Conte, la Roma passa sul Verona, vittoria meno semplice di quanto il risultato numerico farebbe intendere, anzi i veneti hanno bruciato occasioni colossali (essendo a Roma ci sta), Gasperini sorpassa in classifica la Juventus e aggancia il Napoli cornuto e mazziato dal Milan. L’americano Pulisic ribadisce di essere la grande carta vincente, in attesa di Leao (indisponente il suo ingresso) e soprattutto con la presenza di Saelemaekers, una zanzara tigre che molesta chiunque provi a isolarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il #City insegna che, quando una squadra resta in dieci con più di 35 minuti da giocare, difficilmente l'avversario riesce a evitare la sconfitta. Il #Napoli di #Conte, invece, nella partita sbagliata ha "dimostrato" come l'avversario, anche in inferiorità numerica, po
Rrahmani recupera per il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio Si gioca domenica sera, quindi Conte ha quasi 48 ore di tempo per decidere. Molto difficilmente il tecnico scenderà in campo senza uno tra Rrahmani e Buongiorno.