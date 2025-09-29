Tony Damascelli sul Giornale fa il punto sulla giornata di campionato. Gasperini e Allegri rovinano la nottata di Conte, la Roma passa sul Verona, vittoria meno semplice di quanto il risultato numerico farebbe intendere, anzi i veneti hanno bruciato occasioni colossali (essendo a Roma ci sta), Gasperini sorpassa in classifica la Juventus e aggancia il Napoli cornuto e mazziato dal Milan. L’americano Pulisic ribadisce di essere la grande carta vincente, in attesa di Leao (indisponente il suo ingresso) e soprattutto con la presenza di Saelemaekers, una zanzara tigre che molesta chiunque provi a isolarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte difficilmente digerirà la batosta contro Allegri, inspiegabile il cambio di De Bruyne (Damascelli)