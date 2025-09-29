Conte | De Bruyne? Spero contrariato per risultato se fosse per altro ha preso la persona sbagliata
Tempo di lettura: < 1 minuto “De Bruyne? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata “: lo dice il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro parlando della rabbia del centrocampista al momento del cambio. De Bruyne ha infatti esternato il suo disappunto platealmente alla sostituzione. Conte commenta anche la sconfitta: “ Quello che non mi è piaciuto sono state le due situazioni in cui abbiamo preso gol perché a livello difensivo di squadra potevamo fare molto meglio. Per il resto non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
