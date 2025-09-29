Conte | De Bruyne? Spero contrariato per risultato se fosse per altro ha preso la persona sbagliata

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “De Bruyne? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata “: lo dice il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro parlando della rabbia del centrocampista al momento del cambio. De Bruyne ha infatti esternato il suo disappunto platealmente alla sostituzione. Conte commenta anche la sconfitta: “ Quello che non mi è piaciuto sono state le due situazioni in cui abbiamo preso gol perché a livello difensivo di squadra potevamo fare molto meglio. Per il resto non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

conte de bruyne spero contrariato per risultato se fosse per altro ha preso la persona sbagliata

© Anteprima24.it - Conte: “De Bruyne? Spero contrariato per risultato, se fosse per altro, ha preso la persona sbagliata”

In questa notizia si parla di: conte - bruyne

Conte, messaggio chiaro a De Bruyne: il belga non salterà di gioia

De Laurentiis arriva a Dimaro: “De Bruyne farà la differenza. Conte? Non sbaglia mai”

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

conte de bruyne speroConte sfida De Bruyne dopo il ko Napoli: "Uscito contrariato? Spero per il risultato, altrimenti..." - Il tecnico degli azzurri ha fatto il punto sulla trasferta di San Siro contro il Milan, che ha visto il Napoli uscire sconfitto per 2- Come scrive tuttosport.com

conte de bruyne speroNapoli, Conte: "De Bruyne? Spero fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata" - E manda un messaggio al belga, arrabbiato per la sostituzione "Dispiace aver concesso subito un gol, a livello di squadra p ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte De Bruyne Spero