Tempo di lettura: 2 minuti Arriva un altro finanziamento dal Dipartimento per la Famiglia che consentirà al Consorzio dei S ervizi S ociali A5 di mettere in campo un’azione forte di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni, anche online. In forte sinergia con il centro per la Famiglia, di cui è titolare lo stesso Consorzio A5 e che si trova in una moderna ed esclusiva location a Cesinali, si potrà fornire, grazie a questo ulteriore contributo ricevuto, uno specifico supporto alle persone di minore età e alle loro famiglie in situazioni di disagio e fragilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consorzio A5, nuove azioni concrete contro l’abuso sui minori