Consorzio A5 nuove azioni concrete contro l’abuso sui minori

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva un altro finanziamento dal Dipartimento per la Famiglia che consentirà al Consorzio dei S ervizi S ociali A5 di mettere in campo un’azione forte di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni, anche online. In forte sinergia con il centro per la Famiglia, di cui è titolare lo stesso Consorzio A5 e che si trova in una moderna ed esclusiva location a Cesinali, si potrà fornire, grazie a questo ulteriore contributo ricevuto, uno specifico supporto alle persone di minore età e alle loro famiglie in situazioni di disagio e fragilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

consorzio a5 nuove azioni concrete contro l8217abuso sui minori

© Anteprima24.it - Consorzio A5, nuove azioni concrete contro l’abuso sui minori

In questa notizia si parla di: consorzio - nuove

Consorzio Grosseto Export: "I dazi ci preoccupano. Servono nuove strategie"

Consorzio di bonifica, il piano: oltre 750 milioni per 82 nuove opere

La ricerca sulla demenza apre a nuove prospettive: Univr nel consorzio internazionale Demon – Sdod

Consorzio di bonifica, il piano: oltre 750 milioni per 82 nuove opere - Oltre 750 milioni di investimenti per un totale di 82 progetti, tra nuove opere o manutenzione straordinaria dell’esistente, che dovrebbero migliorare il settore della bonifica e irrigazione. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Consorzio di bonifica. Nuove piante in arrivo - Sono numeri record quelli che accompagnano la nuova edizione di "Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba", progetto ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Consorzio A5 Nuove Azioni