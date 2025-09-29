Consorzio A5 nuove azioni concrete contro l’abuso sui minori
Tempo di lettura: 2 minuti Arriva un altro finanziamento dal Dipartimento per la Famiglia che consentirà al Consorzio dei S ervizi S ociali A5 di mettere in campo un’azione forte di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni, anche online. In forte sinergia con il centro per la Famiglia, di cui è titolare lo stesso Consorzio A5 e che si trova in una moderna ed esclusiva location a Cesinali, si potrà fornire, grazie a questo ulteriore contributo ricevuto, uno specifico supporto alle persone di minore età e alle loro famiglie in situazioni di disagio e fragilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: consorzio - nuove
Consorzio Grosseto Export: "I dazi ci preoccupano. Servono nuove strategie"
Consorzio di bonifica, il piano: oltre 750 milioni per 82 nuove opere
La ricerca sulla demenza apre a nuove prospettive: Univr nel consorzio internazionale Demon – Sdod
Doc Party non sarà solo una serata di festa, ma anche un’opportunità unica per incontrare i nostri partner e fare networking! Durante l’evento avrai la possibilità di conoscere da vicino i partner del consorzio, scoprire tutte le novità dedicate e creare nuove o - facebook.com Vai su Facebook
Consorzio di bonifica, il piano: oltre 750 milioni per 82 nuove opere - Oltre 750 milioni di investimenti per un totale di 82 progetti, tra nuove opere o manutenzione straordinaria dell’esistente, che dovrebbero migliorare il settore della bonifica e irrigazione. Lo riporta quotidianodipuglia.it
Consorzio di bonifica. Nuove piante in arrivo - Sono numeri record quelli che accompagnano la nuova edizione di "Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba", progetto ... Da lanazione.it