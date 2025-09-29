Consip avvia la prima gara nazionale per i viaggi scolastici

ROMA (ITALPRESS) – Consip ha pubblicato la prima gara nazionale dedicata agli istituti scolastici per gli acquisti dei Servizi di programmazione, organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e degli stage linguistici, che dal 1° giugno 2025, per importi superiori a 140.000 euro, devono essere svolti tramite piattaforme certificate o strumenti messi a disposizione da centrali di committenza, in linea con il Codice dei Contratti. Attraverso l’accordo quadro con più fornitori, le scuole potranno inviare la richiesta con i dettagli del viaggio direttamente al fornitore individuato che proporrà alla scuola diverse soluzioni complete di preventivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

