Confindustria Brindisi fine mandato per Lippolis alla presidenza | il riconoscimento del Comune di Ostuni

Brindisireport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Domani, martedì 30 settembre 2025, terminerà il mandato pro tempore di presidente di Confindustria Brindisi di Gabriele Lippolis, imprenditore ostunese.Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, esprime a nome dell’Amministrazione comunale un sentito ringraziamento a Lippolis per l’impegno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confindustria - brindisi

"Brindisi può essere territorio pilota per piano casa di Confindustria e Ance, le condizioni ci sono"

Confindustria: Di Stefano a fine mandato, l'applauso dei giovani - Sul palco non manca qualche momento di commozione per Riccardo Di Stefano, il leader degli industriali under40, che chiudendo il tradizionale convegno di autunno a Capri dei Giovani Imprenditori di ... Da ansa.it

Confindustria a Brindisi, pressing degli industriali: «Tempi più lunghi sul Pnrr o cantieri solo sulla carta» - Un appello al Governo affinché accompagni la voglia delle imprese e delle istituzioni di aprire una nuova fase di industrializzazione del Mezzogiorno. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Confindustria Brindisi Fine Mandato