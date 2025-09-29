Confindustria Brindisi fine mandato per Lippolis alla presidenza | il riconoscimento del Comune di Ostuni
BRINDISI - Domani, martedì 30 settembre 2025, terminerà il mandato pro tempore di presidente di Confindustria Brindisi di Gabriele Lippolis, imprenditore ostunese.Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, esprime a nome dell’Amministrazione comunale un sentito ringraziamento a Lippolis per l’impegno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
